gm. Kowale Oleckie - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

gm. Kowale Oleckie - lista lokali wyborczych 2023 k_kapica_afk

Polacy głosujący w wyborach parlamentarnych 2023 powinni wybrać się w tym celu do właściwego lokalu wyborczego. Miejsca te otwarte są od godz. 7.00 rano do 21.00. Należy pamiętać, że udział w głosowaniu można wziąć tylko raz, zwykle w lokalu przypisanym do Twojego miejsca zamieszkania. Sprawdź, gdzie trzeba się udać aby wziąć udział w wyborach. W jakich miejscach w gm. Kowalach Oleckich mieszczą się lokale wyborcze?