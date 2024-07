Mieszkanka Olecka straciła 60 tysięcy złotych

W poniedziałek (01.07.2024 r.) w godzinach popołudniowych do Komendy Powiatowej w Olecku wpłynęło zgłoszenie o oszustwie. Jak ustalono do 80-letniej mieszkanki Olecka zadzwoniła płacząca kobieta podająca się za jej córkę. Przekazała ona informację, że spowodowała wypadek drogowy i teraz potrzebuje pieniędzy, aby zapłacić kaucję i uniknąć więzienia. Przerażona seniorka chcąc pomóc córce zaoferowała, że przekaże jej wyznaczoną kwotę pieniędzy w wysokości 60 tyś. zł. Po chwili do drzwi zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako adwokat córki i odebrał przesyłkę z pieniędzmi. Seniorka, wykonując polecenia oszustów straciła swoje oszczędności.

Policjanci poszukują sprawców i nadal apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc na telefon stacjonarny usiłują wyłudzić pieniądze.

KPP Olecko: