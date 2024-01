Olecko: Inwestycje drogowe na 2024 rok

Inwestycje drogowe na 2024 rok

W ramach zadania Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego przebudowana zostanie droga dla pieszych przy ulicy Orzeszkowej w Olecku. To jest od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do ulicy Mickiewicza. Koszt tej inwestycji to 297,7 tys. zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) ponad 238,1 tys. zł. Powiat Olecki i Gmina Olecko dołożą do remontu po około 29,8 tys. zł. Zadanie zakończy się w sierpniu tego roku.

Kolejna inwestycja to budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej na odcinku Wieliczki – Nowy Młyn. Jest to odcinek od ul. Spokojnej w Wieliczkach za obiekt mostowy, tj. okolice cmentarza. Zadanie wyniesie ponad 1,1 mln zł. W tym dofinansowanie z RFRD to 895,2 tys. zł, a środki z budżetu Powiatu Oleckiego i Gminy Wieliczki to 228,6 tys. zł. Jej realizacja zakończy się w październiku tego roku.