Olecko: Nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało - był pijany

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej – kierował bez uprawnień i był nietrzeźwy

W środę (13.03.2024 r.) wieczorem funkcjonariusze z oleckiej drogówki na jednej z ulic miasta ujawnili kierującego, który poruszał się z nadmierną prędkością. 33-letni mieszkaniec gminy Olecko przekroczył dozwoloną prędkość o 19 km/h. Po wydanych do zatrzymania się przez policjantów poleceń, kierowca volkswagena zignorował je i kontynuował jazdę. Po krótkim pościgu ulicami miasta mężczyzna został zatrzymany. Zaraz po podejściu do kierującego policjanci wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 33-latka blisko 3 promile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

