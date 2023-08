Olecko: Policyjne Podsumowanie Weekendu [WIDEO, ZDJĘCIA]

W miniony weekend funkcjonariusze oleckiej komendy pracowali na miejscu kilku zdarzeń drogowych. Ponadto policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę z dożywotnim zakazem prowadzenie pojazdów mechanicznych, a także kierującego nie stosującego się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Policyjne podsumowanie weekendu Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło w piątek 18 sierpnia br. przed godziną 16:00 w gm. Kowale Oleckie. Jak ustalili policjanci, 40-letni mężczyzna kierujący traktorem marki Ursus włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej prawidłowo osobówce marki Audi. W wyniku czego doszło do kolizji obu pojazdów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, właściciel traktora nie zarejestrował go, ani nie ubezpieczył, co za tym idzie nie posiadał również badań technicznych. Sprawca tego zdarzenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500zł. To nie koniec problemów 40 – latka, który musi liczyć się z konsekwencjami jakie wyciągnie wobec niego Fundusz Gwarancyjny z tytułu nieopłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Użytkownik hulajnogi wjechał prosto pod jadący motocykl Również w piątek (18.08.2023r.) chwilę po godzinie 19:00 oleccy funkcjonariusze otrzymali kolejne zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Tym razem w Olecku na os. Siejnik użytkownik hulajnogi wjechał na jezdnię prosto pod jadący motocykl marki Peugeot 125. Kierujący jednośladem, aby uniknąć zderzenia z poruszającym się na hulajnodze chłopcem próbował ominąć go, w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym motocyklem i przewrócił się na jezdnię. 43 – latek z podejrzeniem urazu prawego barku został przewieziony do Szpitala w Ełku. Drugi uczestnik tego zdarzenie nie doznał żadnych obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.

Naruszenie Zakazu Kierowania Pojazdem W sobotę (19.08.2023 r.) o godz. 7:00 w Olecku na ul. Wojska Polskiego policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Audi. W trakcie wykonywania czynności, mundurowi sprawdzili tożsamość mężczyzny, który kierował pojazdem. Jak się okazało, 29 latek nie stosował się on do wydanej decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd.

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie 45-latka W niedzielę 20 sierpnia br. o godz. 09:00 w miejscowości Rosochackie mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Audi. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 45-latka ponad 2 promile alkoholu. Podczas dalszych czynności i po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna nie podróżował sam. Siedzący pasażer z boku również znajdował się pod działaniem alkoholu. Na miejsce przyjechała osoba wskazana przez właściciela, której przekazano pojazd.

Dwa zdarzenia drogowe O pierwszym zdarzeniu drogowym w niedzielę (20.08.2023) oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany około godz. 10:30. Na trasie DK 65 w miejscowości Kukowo kierujący samochodem osobowym marki BMW nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim samochodu marki Fiat Punto, w wyniku czego najechał na jego tył, gdy ten wyhamowywał przed jadącymi rowerzystami. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym. Drugie zdarzenie drogowe w niedzielę ( 20.08.2023) miało miejsce chwilę po godz. 12:00 na drodze wojewódzkiej 635 w miejscowości Szczecinki, gdzie doszło do wypadku drogowego. Natychmiast na miejsce skierowano służby ratunkowe. Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku wstępnie ustalili, że kierujący osobowym VW nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim samochodu marki Audi, po czym najechał na jego tył, a następnie zjechał na lewy pas jezdni i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku osobowym Hyundaiem, który w wyniku uderzenia zjechał do przydrożnego rowu. W skutek zderzenia pojazdów obrażenia odniosły dwie osoby, które zostały przetransportowane do szpitali w Ełku i Suwałkach.

Źródło: KPP Olecko

