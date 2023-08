Prasówka 30.08.2023 Olecko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Olecka

Wieloletnia plaga oszustw podszywających się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej trwa nadal, teraz jednak oszuści wprowadzili zmiany w swoich taktykach. Wysyłające zawiadomienia o fałszywych decyzjach o przyznaniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz wezwania do wpłat, osoby podszywające się pod urząd, obecnie wykorzystują dwie drogi komunikacji. Oprócz tradycyjnej korespondencji listowej, sięgają po narzędzie elektroniczne, wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tym samym, wiążą się z tym nowe wyzwania dla petentów oraz organów odpowiedzialnych za zwalczanie oszustw. Warto być w pełni świadomym tych praktyk, aby chronić się przed potencjalnymi oszustwami i zapewnić bezpieczeństwo procesów patentowych oraz znaków towarowych

Mają je na sobie na wspólnym zdjęciu Helena Vondráčková i Maryla Rodowicz, Olga Frycz wzbudziła za ich pomocą ostatnio niemałe kontrowersje, a Małgorzata Kożuchowska pokazała się w nich na wakacjach i wyglądała bardzo stylowo. Te spodnie to prawdziwy hit, a gdy temperatury za oknem spadają, one zyskują na popularności. Jesienią ten model warto mieć w swojej szafie!

We wtorek (29 sierpnia 2023 roku) o godz. 12.00, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, spotkał się z kadrą i żołnierzami w nowo powstałym kompleksie wojskowym dywizjonu 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Olecku.

We wtorek 29 sierpnia 2023 roku, po godz. 7:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko - Ełk doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.

Na łowisku "Piskorz" w Olecku rozegrano wędkarskie zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Oleckiego.