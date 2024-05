Prasówka 31.05.2024 Olecko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Olecka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05, w Olecku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Okradła partnera, a pieniądze ukryła na cmentarzu”?

Prasówka Olecko 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Okradła partnera, a pieniądze ukryła na cmentarzu Do piskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że ktoś włamał się do jego mieszkania i ukradł 40 000 zł. Zgłaszający podejrzewał o to znajomego, ale niesłusznie. Sprawcą przestępstwa okazała się jego konkubina pokrzywdzonego, która upozorowała włamanie, a skradzioną gotówkę ukryła na cmentarzu w zniczu. Kryminalni od samego początku przeczuwali, że coś tu nie gra i mieli rację. Kobietę zatrzymali, a pieniądze odzyskali.

📢 Strażacy odebrali 226 zgłoszeń dot. usuwania skutków silnego wiatru Do godziny 18 w czwartek strażacy Państwowej Straży Pożarnej odebrali 226 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru - poinformował PAP rzecznik KG PSP Karol Kierzkowski. Najwięcej było ich w woj. kujawsko-pomorskim.

📢 Dwa młode łosie błąkały się przy jezdni. Dzięki profesjonalnej pomocy trafiły do ośrodka Dwa małe łosie straciły matkę w zdarzeniu drogowym. Potem wiele godzin chodziły same w pobliżu miejsca zdarzenia, co było ryzykowne dla nich i kierowców. Policjanci zainteresowali się losem zwierząt, poprosili o pomoc weterynarza - Pana Mateusza Kasztelana, który wcześniej pomagał w podobnych sytuacjach. Okazało się, że zwierzęta wymagały specjalistycznego wsparcia, dlatego bezpiecznie trafiły do specjalistycznego ośrodka.

Prasówka 31.05 Olecko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kradł słupki ogrodzeniowe z lasu, by wybudować teściowi werandę Orzyscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 53-letniego mężczyznę, który demontował ogrodzenie na parkingu leśnym i dębowe słupki ładował do swojego samochodu marki Renault. Tego dnia dokonał kradzieży 8 słupków ogrodzeniowych. Jak ustalili policjanci była to już jego kolejna kradzież drewna z tego lasu. Skradzione słupki i deski, o łącznej wartości blisko 7000 zł, wykorzystał do zbudowania werandy teściowi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał trzy zarzuty kradzieży.

📢 Pałac i majątek w Tymawie, jak miasta Azteków, pochłania puszcza. Tymawa, to wieś w powiecie ostródzkim, niedaleko Olsztynka. Przed wojną był tam dobrze prosperujący majątek ziemski z dziewiętnastowiecznym pałacykiem. Potem PGR. Obecnie jest kolejnym na Mazurach przykładem nieudanej prywatyzacji i popadając w ruinę wszystko znika pochłaniane przez przyrodę.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.