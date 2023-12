Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Olecku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W tym roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku wspiera bożonarodzeniową akcję: Paczuszka dla Maluszka. Jest to zbiórka, którą organizuje Fundacja Małych Stópek. Wspiera ona między innymi: domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki, hospicja.

W regionie doszło do trzech groźnych zdarzeń drogowych w krótkim czasie. Na drodze krajowej numer 65 między Oleckiem a Ełkiem, w miejscowości Gąski, drzewo spadło na samochód osobowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a służby już na miejscu prowadzą działania. Ruch odbywa się wahadłowo.

Subaru Forester to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają auta radzącego sobie w terenie, bezpiecznego, przestronnego i wygodnego. Nie ma tu zbyt wielu nowoczesnych gadżetów czy modnych dodatków, ale stały napęd na cztery koła, świetne prowadzenie i pewność, że auto poradzi sobie nawet w trudniejszych warunkach drogowych i pogodowych sprawia, że to solidna propozycja dla rodzin i osób aktywnych.

xiaomi redmi pad to tablet z ekranem 10.61", ...

W środę, (27.12.2023) 32-letni kierujący osobowym VW, nie dostosował należytej prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wpadł w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo.

Przyjdź na niezapomniane wydarzenie "Wieczór Piękna i Urody" w klubie "Brakujący Element"!

Policjanci apelują! Przestępcy nie pozostają bierni wobec rozwoju technologii oraz nowych zjawisk w cyberprzestrzeni i wykorzystują je dla swoich potrzeb. Jedną z nowych metod są oszustwa na tzw. „BLIKA”. Oszuści najpierw włamują się na konto ofiary na portalu społecznościowym i z tego konta wysyłają wiadomości do znajomych tej osoby z prośbą o pożyczenie pieniędzy i wysłanie kodu BLIK.

W pierwszym dniu Nowego Roku, na stadionie ze sztuczną murawą MOSIR Olecko tradycyjnie rozegrany zostanie noworoczny mecz piłki nożnej.

Z okazji świąt zazwyczaj życzymy sobie szczęścia, pomyślności a przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Dzięki wspólnej akcji policyjnych i wojskowych lotników jest duża szansa na to, że takie same życzenia usłyszy w najbliższych dniach 60-latek, który tuż przed świętami otrzymał najważniejszy w swoim życiu prezent – serce i szansę na powrót do pełni sił.