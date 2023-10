Prasówka 6.10.2023 Olecko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Olecka

W Olsztynie odbyło się niezwykle dynamiczne spotkanie wyborcze, które zgromadziło polityków, uważanych za "jedynki" w swoich okręgach wyborczych. Wydarzenie to miało miejsce z inicjatywy poseł Iwony Areny, która gościła wyjątkowych gości z różnych regionów Polski.

15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu.