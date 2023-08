Prasówka Olecko 10.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olecku nie minęło Cię nic ważnego

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

To idealny czas na świeżą i młodą cukinię, która właśnie dojrzewa w naszych ogródkach. Warzywo ma neutralny smak, dlatego sprawdzi się do wielu dań. Placki z cukinii czy też leczo z cukinią są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Dodatkowo cukinia jest niskokaloryczna, dlatego warto jadać ją jak najczęściej. Jakie wartości odżywcze wyróżniają cukinię? Poznaj przepisy na smaczne dania.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Prasówka 10.08 Olecko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Polsce można zwiedzać nie tylko zamki, pałace, dwory i kościoły. W naszym kraju znajduje się wiele niesamowitych zabytków techniki. Niektóre zrewolucjonizowały cały świat! Zapraszamy do galerii, w której prezentujemy 13 wyjątkowych osiągnięć technicznych, wynalazków i konstrukcji, które do dziś można oglądać w Polsce. Te miejsca mogą was zaskoczyć i zadziwić. Gdzie zobaczycie mosty pośrodku lasu, jak wyglądają podziemia Warszawy, gdzie zaczął się przemysł naftowy? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w artykule poniżej.