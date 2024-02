Prasówka Olecko 29.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olecku nie minęło Cię nic ważnego

Wolontariusze z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (OSW) dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku wspierali akcję Paczuszka dla Maluszka 2023. Przekazali oni zebrane artykuły do „Tęczowego Domu” Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ełku.

Jak poinformował w środę rzecznik Portu Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski, loty czarterowe do albańskiej stolicy – Tirany, będą realizowane w każdy czwartek od 20 czerwca do 29 sierpnia 2024 roku. To druga, po tureckiej Antalyi, destynacja tego touroperatora, dostępna bezpośrednio z warmińsko-mazurskiego portu.

Mazurski Park Krajobrazowy poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że do Krutyni przyleciał bocian - pionier. Ten sam, który rok i dwa lata wcześniej jako pierwszy zjawiał się w tej mazurskiej wsi - przed rokiem wylądował na swoim gnieździe 28 lutego.