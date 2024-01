Prasówka Olecko 3.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Olecku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Olecko 3.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Początek roku to także pierwsze premiery gier, a wśród nich m.in. coś dla fanów japońskich klimatów, kultowych seriali science fiction oraz serii The Last of Us. To jednak dopiero początek miesiąca, którego ukoronowaniem jest wyczekiwany Tekken 8. Sprawdźcie najciekawsze debiuty najbliższych tygodni.