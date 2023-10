Prasówka z Olecka 18.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

KPP Olecko: Miniony weekend minął bardzo spokojnie i bezpiecznie. Na drogach powiatu oleckiego nie doszło do żadnych poważnych zdarzeń drogowych. Niestety nie zabrakło nietrzeźwych rowerzystów. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg, aby nie wsiadali na rower pod wpływem alkoholu, gdyż może się to dla nich zakończyć tragicznie.