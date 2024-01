Prasówka z Olecka 27.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zapraszamy do zapoznania się z ostrzeżeniami meteorologicznymi w powiecie oleckim od 26.01.2024 r. do 27.01.2024 r.

Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

Już w tę niedzielę, 28 stycznia odbędzie się 32. Finał WOŚP. Co na tę okazję przygotował MOSIR w Olecku? Zapraszamy do materiału wideo.

Olsztyńscy funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji podjęli śledztwo w sprawie kradzieży sklepowej, do której doszło 30 grudnia 2023 roku. Sprawca, po włamaniu do sklepu, zabrał artykuły spożywcze i chemiczne o łącznej wartości przekraczającej 2500 złotych.