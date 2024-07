Prasówka z Olecka 3.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wypoczynek na plaży w promieniach słońca to dla wielu najlepsza forma relaksu. Inni wchodząc do wody szukają po prostu schłodzenia organizmu. Niestety niektórzy zanim wejdą do wody, wcześniej piją alkohol, a to zawsze jest bardzo ryzykowne połączenie. A to ryzyko bywa niestety śmiertelne. W miniony weekend policjanci na Warmii i Mazurach interweniowali w sprawie trzech utonięć osób, które zanim znalazły się w wodzie, to wcześniej piły alkohol.

