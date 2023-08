Przedszkola w Olecku w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Niepubliczne placówki w Olecku funkcjonują na podstawie przepisów, które są określone w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranego przedszkola wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej lub w samej placówce.

Rekrutacje w przedszkolach zaczynają się na ogół w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć zaledwie 2,5 roku, zdecydować o tym może bezpośrednio placówka.

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Olecku możesz znaleźć na ich stronach internetowych oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w starej formie, to znaczy samodzielne złożenie formularza w placówce.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Olecku to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko będąc w przedszkolu nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.