Przegląd prasy 14.09.2023 Olecko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Praktycznie nie ma dnia, aby policjanci nie jechali do stłuczki czy wypadku. Różnorodność zdarzeń odnotowanych przez oleckich funkcjonariuszy sprowadza się do jednego - jeździmy nieostrożnie. Zapraszamy na podsumowanie weekendu na drogach w powiecie oleckim.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

12 września w Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku, odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne w ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły". Policjantka spotkała się z dziećmi i omówiła podstawowe zasady w ruchu drogowym.

Dr. n. med. Zbigniew Purpurowicz, ceniony ordynator Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego w Olsztynie, zaprasza mężczyzn na wyjątkowy cykl bezpłatnych badań prostaty, które można porównać do troski o cenny skarb życia. Najbliższa okazja do skorzystania z tych bezcennych badań odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 września 2023, w przychodni przy ul. Kolberga 8 w Szczytnie, w godzinach od 10:00 do 14:00.