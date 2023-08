Przegląd prasy 17.08.2023 Olecko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.08, w Olecku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mazury - cud natury, który czaruje sercem. Sonda (VIDEO)”?

Prasówka Olecko 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mazury - cud natury, który czaruje sercem. Sonda (VIDEO) Mazury, malownicza kraina położona w północno-wschodniej Polsce, od lat przyciąga turystów swoją wyjątkową urodą i niepowtarzalnym klimatem. To miejsce, gdzie przyroda ukazuje się w pełnej krasie, otaczając nasze zmysły jeziorami, lasami i spokojem, który trudno znaleźć gdzie indziej.

Głównym atutem Mazur są oczywiście jego liczne jeziora. Jeziora mazurskie to prawdziwe perły natury, które urzekają swym pięknem i różnorodnością.

Zapytaliśmy turystów przebywających na Mazurach, za co je kochają. Posłuchajcie sami.

📢 Olecko: Koncert Piosenki Żołnierskiej [WIDEO, ZDJĘCIA] 15 sierpnia 2023 roku na Placu Wolności w centrum Olecka odbył się koncert piosenki żołnierskiej „Murem za polskim mundurem".

📢 49 euro i jeździsz ile chcesz. Portugalia wprowadza nielimitowany bilet kolejowy Podróże pociągiem stają się coraz bardziej atrakcyjne, a Portugalia wkracza do gry z nowym biletowym hitem. Od 1 sierpnia Portugalczycy i turyści mogą cieszyć się nieograniczoną ilością podróży kolejowych za jedyne 49 euro miesięcznie. To ciekawa inicjatywa, która wpisuje się w trend nowych ofert kolejowych, podobnych do tych już znanych z Niemiec czy Hiszpanii.

Prasówka 17.08 Olecko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kiedy przesadzać piwonie? Termin jest ważny! Przy okazji możesz je rozmnożyć. Radzimy, jak przesadzić peonie krok po kroku i kiedy to zrobić Piwonie bylinowe są długowieczne i nie trzeba ich przesadzać co roku. Ale co kilka lat warto to zrobić, tym bardziej, że przy okazji można rozmnożyć peonie. Jednak ważny jest termin, który jest dość nietypowy. Podpowiadamy, kiedy przesadzić piwonie i jak przy okazji uzyskać nowe rośliny. Sprawdź, jak to zrobić, by przetrwały zabieg w dobrej kondycji, na co zwrócić uwagę i jak głęboko je posadzić.

📢 18 niezwykłych atrakcji Warmii. Miasto czarnego smoka, cela czarownicy, ostatnia synagoga i inne cuda, które warto zobaczyć Co ma do zaoferowania turystom Warmia, historyczna kraina Mikołaja Kopernika i Ignacego Krasickiego, sąsiadująca z Mazurami? Jakie cuda, niespodzianki i atrakcje skrywa ziemia w kształcie ostra siekiery, która kiedyś nosiła pogańskich Prusów, Krzyżaków, potężnych książąt-biskupów, a nawet ostatnią czarownicę Europy? Przedstawiamy 18 najbardziej niezwykłych atrakcji Warmii w sam raz na weekendową wycieczkę lub pełen wrażeń urlop.

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku