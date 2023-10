Przegląd prasy 19.10.2023 Olecko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu wypadku drogowego do którego doszło na trasie Sajzy – Połom w gm. Świętajno. 47 – letnia pasażerka została przetransportowana do szpitala w Ełku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych. Do Sejmu dostało się pięć komitetów: PiS, KO, Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Jednak gdy przyjrzeć się dokładniej, kto zasiądzie w nowym parlamencie, okaże się, że nowi posłowie będą reprezentować znacznie więcej partii.