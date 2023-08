Przegląd prasy 22.08.2023 Olecko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olecka

mObywatel to aplikacja, z której korzystają miliony Polaków. Jest ona stale rozwijana, dzięki czemu do 3 dużych polskich miast w ramach testów trafiła nowa funkcja, która znacznie ułatwi uiszczanie niektórych opłat urzędowych. Pozwoli ona robić to z poziomu aplikacji, dzięki czemu zbędna stanie się wizyta w odpowiednim urzędzie. Zobacz, jak działa nowość oraz które miasta mają mieć do niej dostęp.