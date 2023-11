Przegląd prasy 28.11.2023 Olecko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Starostwo Powiatowe w Olecku, zaprasza do włączenia się do marszu przeciw przemocy wobec kobiet. Odbędzie się on 1 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 na Placu Wolności w Olecku.

Już w najbliższą sobotę o godz. 09:00 gołdapscy i oleccy policjanci ponownie organizują cykl spotkań z kandydatami chętnymi do wstąpienia w szeregi formacji. Instruktorzy będą prowadzić zajęcia sportowe, które przygotują rekrutów do pokonania testu sprawności fizycznej.