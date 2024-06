Przegląd prasy 8.06.2024 Olecko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Prasówka Olecko 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Znaczną sumę pieniędzy straciła mieszkanka powiatu nowomiejskiego. Seniorka padła ofiarą oszustwa metodą „na policjanta i prokuratora”. Fałszywemu funkcjonariuszowi kobieta przekazała nie tylko swoje oszczędności, ale także pieniądze z zaciągniętej pożyczki. Bez względu, jaką metodą oszuści się posłużą, osoby starsze muszą pamiętać, aby nie przekazywać pieniędzy żadnym osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Prawdziwy policjant, czy też funkcjonariusz innych służb, nigdy nie będzie żądał przekazania mu gotówki, jeśli to robi to znak, że mamy do czynienia z oszustwem.