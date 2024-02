Przegląd prasy Olecko 1.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

W związku z corocznym procesem kwalifikacji wojskowej, już w dniu 01 lutego br., rozpoczyna się pierwsza Powiatowa Komisja Lekarska w Giżycku, której zadaniem jest sprawdzenie zdolności kandydatów do służby wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja obejmie prawie 10 000 mieszkańców województwa, z czego ponad 7 000 stanowi rocznik podstawowy.

Kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska.

O tym, że badania profilaktyczne są ważne, wie każdy z nas. Ale ile osób faktycznie z nich korzysta? Pamiętajmy, że każdy z nas odpowiada za swoje zdrowie i że należy o nie dbać. Dlatego przypominamy i zachęcamy do wykonywania regularnych badań.

Organizatorzy 63. edycji olsztyńskich juwenaliów, ogłosili kolejną perełkę muzyczną, która zaszczyci Plażę kortowską podczas tegorocznej "Kortowiady". Daria ze Śląska, utalentowana wokalistka, dołącza do imponującego składu artystycznego wydarzenia, które odbędzie się w maju.

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP) to grupa liderów, która ma reprezentować polskich przedsiębiorców i współpracować z rządem i partnerami społecznymi. PRP powstała, aby być aktywnym uczestnikiem w budowaniu silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Stworzyli ją topowi przedsiębiorcy, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, którzy odnieśli sukces na rynku.

Sukienka na walentynki powinna podkreślać atuty, dodawać pewności siebie, a co więcej, mieć to magiczne „coś”, w czym zakocha się jej właścicielka. Odpowiednia stylizacja pomoże sprawić, że randka tego wieczoru będzie niezapomniana. Wybrałyśmy pięć sukienek, które będą idealne dla dojrzałych pań. Niektóre są ponadczasowe, inne wpisują się w aktualne trendy modowe, ale każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego. Zobacz też więcej przykładowych stylizacji na walentynki, inspirowanych influencerkami!

Horoskop indiański znacznie różni się od znanej powszechnie astrologii i pojmowaniu znaków zodiaku znanych w Europie. Wyróżnia 12 typów osobowości, każdemu z nich przypisując jedno zwierzę. Wedłiug Indian, na podstawie daty urodzenia można poznać swoje mocne i słabe strony, a przez to skutecznie się rozwijać. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś!

Twoje dziecko może zostać superbohaterem. Sprawdź, jak budować w nim prawdziwe supermoce i nauczyć je zasad bezpieczeństwa. Każde dziecko może być superbohaterem i stać się mistrzem oraz mistrzynią bezpieczeństwa. W końcu to właśnie dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia jest głównym zajęciem każdego bohatera, prawda? Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pozwala dzieciom wcielić się w superbohaterów podobnych do tych z ulubionych bajek i nauczyć się wszystkiego, co ważne w zakresie ochrony siebie i innych.