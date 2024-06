Przegląd prasy Olecko 1.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

Dwa i pół tysiąca zabytkowych pojazdów jedzie do Mrągowa. Dobiega końca 8. Charytatywny Rajd Koguta.

Dobre rozpoznanie rejonu służbowego przez dzielnicowych i regularny kontakt z lokalną społecznością – to ważne i bardzo przydatne elementy. Tak też było również w tym przypadku, gdzie funkcjonariusze rozpoznali i zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 36 - latek trafił już za więzienne mury, gdzie zgodnie z sądowym wyrokiem spędzi najbliższe dni.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do piskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że ktoś włamał się do jego mieszkania i ukradł 40 000 zł. Zgłaszający podejrzewał o to znajomego, ale niesłusznie. Sprawcą przestępstwa okazała się jego konkubina pokrzywdzonego, która upozorowała włamanie, a skradzioną gotówkę ukryła na cmentarzu w zniczu. Kryminalni od samego początku przeczuwali, że coś tu nie gra i mieli rację. Kobietę zatrzymali, a pieniądze odzyskali.