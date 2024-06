Przegląd prasy Olecko 10.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7 proc. – wynika z opublikowanego w niedzielę badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Szybka reakcja na wandalizm jest bardzo ważna i może przyczynić się do natychmiastowego zatrzymania sprawcy. Pokazała to sytuacja z Ełku z nocy 05/06.06.2024 r.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc. - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Jak dodał, oznacza to, że do godz. 21 swój głos oddać może jeszcze ponad 20 mln osób.