Przegląd prasy Olecko 18.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej z ulicą Przemysłową w Giżycku. Kierujący pojazdem marki Audi uderzył w rowerzystę przejeżdżającego przez przejście dla pieszych. Straszy mężczyzna, jadący rowerem, zabrany został do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia oraz przypominają przepisy dotyczące rowerzystów.

Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

Welski Park Krajobrazowy to wyjątkowe miejsce, które zachwyca pięknem przyrody i różnorodnością krajobrazów. To raj dla miłośników aktywnego wypoczynku - oferuje wiele atrakcji, takich jak spływy kajakowe, wędrówki piesze i rowerowe. Szlak Błękitny, trasa do Piekiełka oraz szlak wokół Jeziora Rumian to tylko niektóre z urokliwych tras, które czekają na odkrycie w tej malowniczej okolicy. Jednak najbardziej ekscytującym wyzwaniem jest spływ kajakowy na rzece Wel, która zaskakuje zróżnicowanym charakterem i zapewnia niezapomniane przeżycia wśród urokliwej scenerii naturalnego środowiska.

Chociaż kobiet o wiek się nie pyta, to właśnie to interesuje użytkowników Google'a na temat Małgorzaty Potockiej. Spieszymy się z odpowiedzią oraz wieloma innymi ciekawostkami z jej życia, które było pełne miłosnych zawirowań. A to wszystko przy okazji urodzin aktorki.