Przegląd prasy Olecko 23.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

W dniach 22-23 stycznia spodziewamy się kontynuacji zimy z mrozem, opadami śniegu, a także silnym i porywistym wiatrem. Zapraszamy do zapoznania się z prognozą niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych w powiecie oleckim.

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Olecku rozpoczęło realizację projektu „Poczuj moc dobrostanu” realizowanego w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” finansowanego przez Fundację ORLEN.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.