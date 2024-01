Przegląd prasy Olecko 28.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

27 stycznia 2024 roku, to wyjątkowy dzień, gdy wspólnie obchodzimy 79. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz/Birkenau. Prestiżowy Honorowy Patronat nad tegorocznymi obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Do 31 marca 2024 r. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. To już czwarta jego edycja.