Przegląd prasy Olecko 8.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Olecku

Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, podkreślił niedawno znaczący wzrost budżetu MON oraz liczebności wojska w Polsce. W porównaniu do roku 2015, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej zwiększył się z 38 miliardów złotych do imponujących 158 miliardów złotych na rok 2023. Ponadto, Minister Błaszczak zaznaczył, że wynagrodzenie szeregowego żołnierza wzrosło z 2,5 tysiąca złotych w 2015 roku do obecnych 4960 złotych. Są jednak środowiska, które nadal twierdzą, że to przesada, że sprzęt nie taki, a karabinki nie takie, że czołgi brzydkie. W czasach minionych popularna była maksyma, że armię Wojska Polskiego pomieścić można na Stadionie Narodowym.