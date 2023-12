Przegląd prasy z Olecka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.12.2023

Oleccy policjanci zatrzymali 21-latka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Olecku. Do odsiadki ma 100 dni.

nokia t10 to przenośny, przyjazny rodzinie tablet,...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie uzyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.

Od 6 grudnia będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19 szczepionką, która została zaktualizowana pod aktualnie dominujący wariant koronawirusa. Jednocześnie z początkiem grudnia zmieniają się warunki zapisów na szczepienia – zlikwidowana zostaje infolinia działająca od czasu wybuchu pandemii. Zobacz, komu i kiedy zaleca się przyjęcie dawki Nuvaxovid.