Przegląd prasy z Olecka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.10.2023

W środę Mateusz Morawiecki gościł w Kaliszu, gdzie odwiedził tamtejszą Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Kalisz". Premier w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do założeń i celów wytwórni, ale także opowiedział o przemyśle, nie tylko zbrojeniowym. "Polski przemysł, jako jeden z nielicznych na świecie, wrócił do stanu sprzed pandemii" - zaznaczył premier.

– Polska czasów Tuska to nie był kraj dla rodzin, to nie był kraj dla młodych ludzi, a już w szczególności to nie był kraj dla starszych ludzi – powiedział w Szczytnikach (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.