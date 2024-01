Przegląd prasy z Olecka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.01.2024

Genetyka to skomplikowana i nadal niepoznana w wielu aspektach dziedzina biologii. Coraz nowsze odkrycia naukowców, zajmujących się dziedziczeniem, rzucają światło na pochodzenie niektórych cech naszych osobowości oraz większe ryzyko rozwinięcia się poszczególnych chorób. Czy dzięki genom dziadków możemy mieć też skłonność do podjadania lub predyspozycje do sportu? Okazuje się, że tak. Sprawdź, co jeszcze zawdzięczamy ich genom.