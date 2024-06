Przegląd prasy z Olecka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.06.2024

Plemiona Prusów, które niegdyś zamieszkiwały dzisiejszą krainę Warmii i Mazur, dawno zniknęły z kart historii i geografii, ale co się stało z ich językiem? Czy zostały jakieś ślady ich mowy? To zadanie dla historyków języka, dr Piotr Szatkowski jest nielicznym badaczem tego fenomenu, posłuchajmy, jaki jest obecny stan badań nad mową starożytnych Prusów.

Znaczną sumę pieniędzy straciła mieszkanka powiatu nowomiejskiego. Seniorka padła ofiarą oszustwa metodą „na policjanta i prokuratora”. Fałszywemu funkcjonariuszowi kobieta przekazała nie tylko swoje oszczędności, ale także pieniądze z zaciągniętej pożyczki. Bez względu, jaką metodą oszuści się posłużą, osoby starsze muszą pamiętać, aby nie przekazywać pieniędzy żadnym osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Prawdziwy policjant, czy też funkcjonariusz innych służb, nigdy nie będzie żądał przekazania mu gotówki, jeśli to robi to znak, że mamy do czynienia z oszustwem.