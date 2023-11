Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Olecku?

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olecku wykonywali czynności na miejscu kolizji drogowej, do której doszło na ulicy Kościuszki w Olecku. To już kolejne zdarzenie w ostatnim czasie, którego przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku istnieje od 15 lat. Jest to placówka oświatowa, prowadzona przez Stowarzyszenie ,,Dać Nadzieję” w Olecku.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było prawdopodobną przyczyną wypadku do którego doszło na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą na Świętajno. W zderzeniu busa z osobówką ucierpiał 31 – letni kierowca toyoty. Droga w tym miejscu była zablokowana, a objazd odbywał się przez miasto Olecko.

W czwartek, 19 października w Hotelu LOFT 1898 w Suwałkach odbyła się IV Konferencja Medyczna "Zadbaj o zdrowie z CardioVitą". Wydarzenie to zorganizowane zostało przez lek. Adama Gorlo, który podkreślił, że głównym celem konferencji było popularyzowanie nowych metod leczenia oraz promowanie współpracy między specjalistami z różnych dziedzin medycyny.

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu wypadku drogowego do którego doszło na trasie Sajzy – Połom w gm. Świętajno. 47 – letnia pasażerka została przetransportowana do szpitala w Ełku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.