Rowerem do 65 km od Olecka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 23 - 24 września?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Olecka? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 65 km od Olecka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Olecka przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Olecka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Olecka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Północna część Wigierskiego Parku Narodowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 801 m Elganowii poleca trasę mieszkańcom Olecka Trasa od Piertań do Krzywego przez Lipniak łącząca różne trasy rowerowe. Spora część prowadzi lasami z dużymi podjazdami i szybkimi zjazdami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Biebrzańskiego Parku Narodowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m RoweremPoPodlasiu poleca trasę rowerzystom z Olecka

Fajna trasa, widokowo-edukacyjna. Masa zwierząt, dużo rozjechanych i żywych zaskrońców. Bardzo polecam tę trasę, choć w lasach piaszczysto i trzeba w wielu miejscach prowadzić rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna - Wycieczka na Litwę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 330 m

Suma zjazdów: 332 m Trasę rowerową mieszkańcom Olecka poleca Faramka Wyprawa Pojezierze Suwalskie 2011 Baza wypadowa: Becejły (Pensjonat Wasilis) Dzień 1. Litwa na dzień dobry :) Trasa prowadzi głównie drogami szutrowymi (w Polsce), na Litwie jest piękny asfalt. Od Kupowa do Podwojponia jechaliśmy szlakiem rowerowym R65. Przejścia granicznego w Budzisku już nie ma, ale zatrzymaliśmy się na pamiątkowe zdjęcie ;) Celem wycieczki było dotarcie do najbliższego sklepu i nabycie litewskiego piwa. Na sklep natrafiliśmy dopiero w trzeciej wsi (pierwsza to Salaperaugis, druga - Kovai, trzecia miejscowość - Liubavas). Do Polski wjechaliśmy "nieoficjalnym przejściem granicznym", gdzie wraz z państwem zmienia się nawierzchnia drogi (równo z granicą asfalt kończy się na rzecz szutru). W Rutce Tartak skierowaliśmy się na Szypliszki, ale w Baranowie skręciliśmy na Wierzbiszki (żeby ominąć główną drogę). Urokliwą drogą przez las dotarliśmy do Wygorzela, stąd już tylko kawałeczek do Becejł.

Trasa wycieczki była spontaniczna i obmyślana w trakcie jazdy :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Olecku

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Tabrzo poleca trasę rowerzystom z Olecka

Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie. Odcinek 4.: Rospuda-Wiżajny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 838 m

Suma zjazdów: 784 m Trasę rowerową mieszkańcom Olecka poleca Kanczi_waw

Dzisiejszy odcinek zaczęliśmy z Rospudy, kierując się na Przerośl. Poruszamy się dosyć kiepskiej jakości asfaltem. W Przeroślu warto zaopatrzyć się w prowiant na cały dzień. Po drodze nie mijaliśmy żadnych sklepów, dopiero w Wiżajnach udało nam się dorwać jakieś jedzenie na kolację. Za Przeroślem wjeżdżamy w polną drogę, która wiedzie nas do samych Stańczyków. Po krótkim odpoczynku nad mostami udajemy się dalej: startujemy tutaj na czerwony szlak (początek PSB), fragment znowu biegnie asfaltem, ale to tylko chwilowe. :) Po przejechaniu wszelkich wsi i pobłądzeniu trochę w okolicach Pobłędzia, przemieszczamy się powoli w kierunku granicy litewskiej. Trasa na trójstyk jest dosyć prosta i nie wymaga zbytniego tłumaczenia, zresztą najlepiej całą trasę opiszą wam zdjęcia, pod którymi starałem się zamieścić najważniejsze informacje.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Olecku. Gdzie naprawić rower?

