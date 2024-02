Szpital dziecięcy w Olsztynie otrzymał nowoczesny sprzęt do ratowania noworodków

Ostróda: Most solidarności dla dzieci z Wileńszczyzny w świątecznej akcji (wideo)

W piątek 16 lutego o godz. 12:00 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie , odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego sprzętu potrzebnego do ratowania najmłodszych. Urządzenie zostało ufundowane w ramach cyklicznej akcji charytatywnej „Kilometry Pomocy Michelin” . W uroczystości udział wzięli m.in. Krystyna Piskorz-Ogórek , Dyrektor Szpitala wraz z reprezentacją zespołu oddziału noworodków i niemowląt, Juan Antonio Alvarez-Ossorio , Prezes Michelin Polska oraz Marcin Kuchciński , Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Olsztyna i okolic, którzy uczestniczyli we wrześniowej imprezie sportowo-charytatywnej. Na starcie „Kilometrów Pomocy Michelin” stanęło blisko 1000 osób, które pokonały łącznie 6852 kilometry. Osiągnięty dystans został następnie przeliczony na złotówki, co ostatecznie przełożyło się na kwotę 153 183 zł, którą firma Michelin Polska przekazała szpitalowi na zakup potrzebnego sprzętu medycznego. Dzięki tej inicjatywie lekarze Klinicznego Oddziału Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt zyskali mobilny ultrasonograf niezbędny do diagnostyki i ratowania życia najmniejszych pacjentów.

Współpraca Michelin Polska ze Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, trwa od ponad 24 lat. Sportowo-charytatywne wydarzenie „Kilometry Pomocy Michelin” wpisały się na stałe w kalendarz miejskich inicjatyw. Do tej pory pracownicy Michelin wraz z mieszkańcami Olsztyna „wybiegali, wyjeździli i wychodzili” nowoczesny sprzęt medyczny o wartości kilkuset tysięcy złotych.