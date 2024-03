Trasy rowerowe do 65 km od Olecka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 23 - 24 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Olecka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 65 km od Olecka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Olecka warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe z Olecka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Olecka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 23 marca w Olecku ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 77%. W niedzielę 24 marca w Olecku ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 41%. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 641 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Olecka Przebieg trasy czwartego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Ostatni dzień rajdu na Suwalszczyźnie to powrót do rowerowej wspinaczki i krajobrazy niemalże górskie... może nie aż tak wysokie, ale wielokrotnie wymagały od uczestników więcej niż średniego wysiłku kondycyjnego. W pierwszym etapie runda dookoła polodowcowego Jeziora Szelment Wielki. Przy okazji widoki na okoliczne niżej położone rozległe łąki i pastwiska oraz głównego bohatera pętli. Kolejny etap dnia to również pętla, ale tym razem w towarzystwie doliny rzeki Czarna Hańcza. Niestety rozczarowanie... Zaplanowaliśmy przejazd na odcinku z Turtula do Bahanowa prawą (północno-wschodnią) stroną rzeki, ale na miejscu okazało się, że to odcinek prywatny i przejazd podlega opłacie oraz obowiązuje tam zakaz poruszania się rowerami... Cóż, objechaliśmy lewą stroną z nieco mniej efektownymi widokami.

Nawierzchnia na trasie również bardzo zmienna i urozmaicona, sporo dróg asfaltowych o bardzo niskimi natężeniu ruchu samochodowego. Mniej szutrów i dróg gruntowych. Wszystkie odcinku przejezdne dla każdego typu roweru turystycznego.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak pieszo-rowerowy dookoła Jeziora Wigry Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 489 m

Suma zjazdów: 489 m Rowerzystom z Olecka trasę poleca GR3miasto Oznakowany kolorem zielonym, pieszo-rowerowy szlak wokół Jeziora Wigry nie tylko opasa największy podlaski akwen. To świetnie zaplanowana i wytyczona, krajoznawcza trasa umożliwiająca zagłębienie się w najpiękniejszych zakątkach Wigierskiego Parku Narodowego. Chcąc pokonać ją pieszo, najlepiej rozłożyć marszrutę na kilka dni. Znacznie sprawniej szlak pokonamy jednak na rowerze. W jeden dzień spokojnie można objechać jezioro robiąc liczne przerwy, to na wypoczynek na łonie natury, to na zwiedzanie. Na naszej trasie zobaczyliśmy: liczne wystawy dziedzictwa kulturowego w tym: Muzeum Wigier w Starym Folwarku, wystawę rybołówstwa w Czerwonym Folwarku oraz Pokameduński Zespół Klasztorny w Wigrach. Przemierzając południowy brzeg jeziora natknęliśmy się także na Wigierską Kolej Wąskotorową, której trasa zbliżona była do naszej.

Pętla umożliwia rozpoczęcie i zakończenie wycieczki w każdym miejscu na jej obwodzie, jednak faktyczny początek zlokalizowany jest w miejscowości Stary Folwark. Znajduje się tu także Muzeum Wigier oraz centrum informacji turystycznej, w której dowiedzieć się można o wszelkich atrakcjach na trasie i okolicach. Na miejscu otrzymaliśmy także mapę z przebiegiem szlaku oraz miejscami godnymi uwagi.

Opis szlaku i jego infrastruktury: Szlak przebiega przez malownicze tereny leśne i rolnicze pokazując perłę suwalskich jezior z różnych perspektyw. Trzymając się zielonych oznakowań, jedziemy zarówno przy samym jego brzegu, jak i nieco dalej, podziwiając akwen z licznych wzgórz oraz platform widokowych. Jezioro Wigry oglądamy także ze specjalnych drewnianych kładek, które ułatwiają przedostanie się przez bagienne rejony Wigierskiego Parku Narodowego. Trasa jest bardzo urozmaicona, przecina bajkową dolinę Czarnej Hańczy oraz ukazuje inne jeziora wigierskie: Leszczewek, Muliczne, Okrągłe i Mulaczysko. Przemierzanie szlaku pozwala obcować z fascynującą przyrodą: ukwieconymi łąkami, mrocznymi borami świerkowymi oraz podmokłymi torfowiskami. Wycieczkę szlakiem warto wzbogacić o znajdujące się w pobliżu ścieżki edukacyjne, a przy tak słonecznym dniu jak nasz, skorzystać z okolicznych kąpielisk i zanurzyć się w czystych wodach Wigier.

Trasa, którą pokonaliśmy jest bardzo dobrym przykładem wzorcowo przygotowanego regionu pod kątem turystyki rowerowej. Na przebiegu szlaku napotkamy na zadaszone wiaty, bądź ławki, które zachęcają do odpoczynku. W trzech miejscach rozmieszczone zostały także samoobsługowe stacje napraw rowerów; pierwsza - zaraz na samym początku szlaku przy Muzeum Wigier, druga przy Leśniczówce Bryzgiel, oraz trzecia - przy wystawie rybołówstwa w Czerwonym Folwarku. Ponadto w niemalże każdej miejscowości, przez którą wiedzie trasa, funkcjonują sklepy oraz punkty gastronomiczne, w tym także restauracje z kuchnią regionalną, a że nie samym rowerem człowiek żyje, na koniec naszej wycieczki, tradycyjnie zasiadamy do stołu by spróbować lokalnych specjałów. Polecamy kartacze oraz babkę ziemniaczaną, a na deser przepyszny sękacz i maślankę wigierską do popicia. Trudność szlaku: Przejazd szlakiem dedykowany jest głównie dla użytkowników rowerów górskich. Na trasie oprócz odcinków asfaltowych i utwardzonych dróg gruntowych występują odcinki z trudno przejezdnymi leśnymi duktami. Ich podłoże wysłane jest wystającymi korzeniami drzew bądź kamieniami. Miejscami występuje także grząski piach, a to z pewnością znacznie utrudnia w jeździe rowerem turystycznym, nie mówiąc już o wyprawie z sakwami

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Poldasie: Odcinek 5 cz.3. Góra Zamkowa-j.Hańcza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 484 m

Suma zjazdów: 445 m Trasę rowerową mieszkańcom Olecka poleca Kanczi_waw Droga prowadzi głównie polnymi drogami, wzdłuż dosyć okazałych rezerwatów głazowisk. Na początku zjazd z góry szlakiem czarnym, następnie szlakiem żółtym kierujemy się na Łopuchowo, a na koniec przeskakujemy na Błaskowiznę czerwonym szlakiem. Po bardziej szczegółowy opis zapraszam do waypointów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Olecku

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Trasę dla rowerzystów z Olecka poleca Tabrzo

Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,36 km

Czas trwania wyprawy: 23 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 766 m

Suma zjazdów: 762 m Trasę rowerową mieszkańcom Olecka poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy drugiego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Temat przewodni - Mazurskie Historie i Tajemnice. Startujemy z Giżycka. Na wyjeździe z miasta warto odwiedzić Twierdzę Boyen i zrobić sobie pamiątkową fotkę z pruskimi wojakami... Ruszamy w dalszą drogę przemieszczając się cały czas wzdłuż linii brzegowej jezior Kisajno, Dobskie i Dargin. Drogi jakimi się poruszamy to w większości lokalne drogi gruntowe i asfaltowe o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego. Jedynie na odcinku w okolicach Pięknej Góry należy zachować szczególną ostrożność ponieważ poruszamy się tam dość ruchliwym odcinkiem drogi wojewódzkiej. W Sztynorcie warto zatrzymać się na dłuższy postój w przystani jachtowej np. na rybkę ... Kolejny postój planujemy w Mamerkach i zagłębiamy się w mrokach pohitlerowskich starych bunkrów wyglądających jak betonowe klocki rozrzucone pośród krzaków i drzew. Ruszamy dalej, ale pozostajemy w tym samym klimacie - nasz kolejny postój to budowane przez hitlerowców potężne śluzy na Kanale Mazurskim. Jadąc dalej napotykamy na swojej drodze jeden z najatrakcyjniej usytuowanych MOR-ów Greenvelo - nad brzegiem Jeziora Mamry. Chwila przerwy i pomykamy dalej. po drodze kolejna atrakcja - Muzeum Kolejnictwa w Węgorzewie. W dawnym budynku dworca PKP grupa pasjonatów zgromadziła wiele ciekawych eksponatów związanych z historią kolei polskich. Warto odwiedzić ... Po wizycie w muzeum ruszamy dalej w kierunku Giżycka. Po drodze jeszcze mijamy kilka ciekawych miejsc z zapierającymi dech krajobrazami.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd rowerowych serwisów w Olecku. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przegląd i naprawa roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.