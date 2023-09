Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Olecko, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Podczas minionego weekendu policjanci zatrzymali dwóch kierujących. Jeden z nich kierował samochodem osobowym pomimo orzeczonego sądowego zakazu, drugi nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Na drogach naszego powiatu doszło do jednej niegroźnej kolizji. Można więc śmiało stwierdzić, że działania, jakie każdego dnia podejmują policjanci z oleckiej komendy przynoszą zamierzone efekty.

Oleccy policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który sam zgłosił się do jednostki Policji. 20 - latek ma do odbycia zasądzoną karę 8 miesięcy za krótkotrwałe użycie cudzego pojazdu mechanicznego.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Olsztynie, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę kandydatów do Sejmu w okręgu olsztyńskim. Poznaliśmy także nazwiska kandydatów do Senatu z okręgów 86 i 87.

Policjanci z Olecka zatrzymali do kontroli pojazd, którym podróżował mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości. 27 – latek trafił już do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe miesiące.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trwa remont oświetlenia na ul. Armii Krajowej w Olecku. Jak zakomunikował nam Burmistrz Olecka - Karol Sobczak, prace mają być skończone około 15 września.

We wtorek (29 sierpnia 2023 roku) o godz. 12.00, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, spotkał się z kadrą i żołnierzami w nowo powstałym kompleksie wojskowym dywizjonu 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Olecku.

We wtorek 29 sierpnia 2023 roku, po godz. 7:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko - Ełk doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.