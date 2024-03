Wybory samorządowe 2024 - gdzie można głosować w gm. Kowale Oleckie? Lista lokali wyborczych

Wybory samorządowe 2024. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu na temat samorządu terytorialnego

Na czym polega głosowanie? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Jakie zadania wykonuje samorząd terytorialny? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów samorządowych w Polsce oraz o ważnych informacjach dotyczących samorządu.

Zmiana miejsca głosowania. Co trzeba zrobić?

Ideą wyborów samorządowych jest oddanie swojego głosu w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli nie jesteśmy zameldowani na terenie gminy, gdzie mieszkamy na stałe, to możemy dopisać się do rejestru wyborców. Wygląda to tak, że należy złożyć wniosek do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.

Warto pamiętać, że w wyborach samorządowych nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym.