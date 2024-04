Wybory samorządowe 2024. Lista lokali wyborczych w gm. Kowale Oleckie. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich (sala gimnastyczna)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich (wejście główne)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach Filia w Stożnem

Świetlica Wiejska w Lakielach

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak zmienić miejsce głosowania?

W wyborach samorządowych mamy ograniczone możliwości zmian miejsca głosowania, ponieważ ideą tych wyborów jest oddanie głosu w miejscu swojego stałego zamieszkania. Dlatego nie możemy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce.

Aby oddać swój głos, należy być wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie. Jeśli jesteśmy w niej na stałe zameldowani, to wpis pojawia się automatycznie. Jeśli jednak mieszkamy w gminie na stałe, ale nie posiadamy formalnego zameldowania, to musimy złożyć wniosek do urzędu gminy odpowiedniego dla adresu stałego zamieszkania.