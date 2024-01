Mecz noworoczny w Olecku [ZDJĘCIA]

Mecz noworoczny w Olecku

Przez ostatnie 25 lat Olecko budzi się w Nowy Rok w duchu sportowej pasji, kiedy to Czarni Olecko stają do boju z reprezentacją Reszty Świata w tradycyjnym meczu piłki nożnej. To wyjątkowe widowisko nie tylko utrzymuje się w kalendarzu wydarzeń sportowych, ale również stanowi symboliczny start dla sportowej społeczności na Warmii i Mazurach w 2024 roku.

Czarni Olecko wygrali 7:3 z Resztą Świata.

Skład Czarnych Olecko:

Marcin Grygo, Ariel Tusznio, Maciej Kosiński, Andrzej Miliszewski, Dawid Kułak, Adam Tusznio, Bartosz Gdak, Gabriel Gdak, Kamil Szargiej, Kacper Dzwonkowski, Jakub Kozłowski, Grzegorz Karaś, Jakub Kułak, Gracjan Murawski, Beniamim Sawicki, Adrian Dziedziach.

Skład Reszty Świata:

Krzysztof Chorąży, Maciej Głódź, Bartosz Wiktorzak, Piotr Matwiejczyk, Łukasz Dębski, Paweł Duchnowski, Łukasz Gierak, Robert Ratuszny, Tomasz Opanowski, Michał Ptaszyński, Karol Rybak, Radosław Barwiński, Leszek Sudnik.

Źródło: MOSIR Olecko