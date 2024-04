Olecko: Wiosenne Integracyjne Zawody Pływackie [ZDJĘCIA]

Kat. X Chłopcy – wyścig ze wspomaganiem – dystans 25 m

1m. Sebastian Czerniawski – CE-T Olecko

2m. Viktor Kotyński – Bajka Suwałki

3m. Alan Gacek – Dom im. J.Korczaka Olecko

Kat. XI Kobiety – dystans 50m.

1m. Kamila Jagaczewska – WTZ Ryn

2m. Zuzanna Ołdyńska – ŚDS Suwałki

3m. Julia Cendrowska – Dom im. J.Korczaka Olecko

Kat. XII Mężczyźni – dystans 50m.

1m. Tomasz Kadaj – Bajka Suwałki

2m. Paweł Kamiński – WTZ Olecko

3m. Mateusz Jachimowicz – Dom im. J. Korczaka Olecko

Sztafeta 4x25m.

1m. WTZ Olecko

2m. WTZ Kętrzyn

3m. CE-T Olecko

Zawodnicy, dzięki hojności sponsorów, otrzymali nagrody, pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki oraz medale. Wszystkich pływaków dekorowali obecni goście. Podczas turnieju ciężko pracowali sędziowie: Robert Markowski, Robert Jankowski, Paweł Maksimowicz, Małgorzata Michałowska oraz sędziowie na mecie – podopieczni pani Izabeli Osieckiej. Prowadzeniem i oprawą muzyczną zajął się Mariusz Makal.

Zawody były okazją do integracji osób niepełnosprawnych, podopiecznych Domu im. J. Korczaka oraz do popularyzacji pływania w środowisku tych osób , propagowania bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Frekwencja i czasy osiągnięte przez poszczególnych zawodników w naszym turnieju dały wyraz temu, że pływać każdy może i to na bardzo dobrym poziomie. Organizatorzy myślą o już o kolejnych zawodach w przyszłym roku. Zawodników zachęcamy do trenowania i wzięcia udziału w zawodach w przyszłym roku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom i darczyńcom za okazaną pomoc

w zorganizowaniu tych Zawodów Pływackich