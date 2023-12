Olecko: 34-latek poszukiwany dwoma nakazami został zatrzymany

34-latek poszukiwany dwoma nakazami został zatrzymany

W czwartek (21.12.2023) około godz. 13:30 policjanci interweniowali na jednym z osiedli w Olecku, gdzie pewien mężczyzna prowadził porządki na swojej posesji i wypalał niepotrzebne gałęzie. Nad osiedlem unosił się dym od palącego się ogniska. W trakcie interwencji właściciel posesji zagasił wcześniej rozpalony ogień, a interweniujący policjanci sprawdzili w systemie z kim tak naprawdę mają do czynienia. Okazało się, że mężczyzna to 34 – latek, mieszkaniec Olecka. Jednak to nie wszystko. Policyjna baza danych wykazała również, że mężczyzna jest poszukiwany. Sąd Rejonowy w Olecku za 34- latkiem wydał dwa nakazy doprowadzenia do aresztu śledczego, celem odbycia łącznej kary 11 miesięcy.

Mężczyzna został przewieziony do komendy, gdzie funkcjonariusze wykonali z poszukiwanym niezbędne czynności. Następnie 34 – latek został przewieziony do aresztu, gdzie za kratkami spędzi najbliższe miesiące.

Źródło: KPP Olecko