Olecko: Groźnie dachował w przydrożnym rowie

Groźne dachował w przydrożnym rowie. Prawo jazdy miał od dwóch tygodni

We wtorek (2.01.2024) o godz. 15:00 do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej nr 653 w miejscowości Szczecinki. Jak ustalili policjanci ruchu drogowego kierujący osobową skodą nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i dachował. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które o własnych siłach wydostały się z auta. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że 18-letni kierowca prawo jazdy posiada od dwóch tygodni. Za popełnione wykroczenie sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000zł.