Olecko: Laptop dla ucznia

Laptop dla ucznia

Starosta Olecki Marzanna Pojawa-Grajewska, 5 lutego 2024 r., przekazała laptop uczniowi klasy czwartej Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku. W jego imieniu odebrała go jego mama.

Anna Turowska

Pochodzi on z rządowego programu Ministerstwa Cyfryzacji – Laptop dla ucznia. Zakłada on wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji cyfrowych. Ma też zapewnić im równy dostęp do nowoczesnych technologii i lepszy start w przyszłość.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Olecku

