Olecko: Nieprawidłowe parkowanie na ul. Zielonej – kierowca usłyszał wyrok sądu

Nieprawidłowe parkowanie na ul. Zielonej – kierowca usłyszał wyrok sądu

Na wniosek policjantów wobec 48-latka została nałożona kara grzywny. Mężczyzna w styczniu br. w Olecku na ul. Zielonej będąc użytkownikiem osobowego forda naruszył zakaz postoju pojazdu na jezdni wzdłuż znaku P -4 „linia podwójna ciągła”.

W tym przypadku tego konkretnego miejsca bardzo często dochodzi do łamania przepisów.

KPP Olecko:

Apelujemy do kierujących o zwracanie uwagi na znaki drogowe i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. W związku z nadmiernym łamaniem i nie przestrzeganiem tego zakazu, wobec kierujących pojazdami będą wyciągane konsekwencje prawne ( mandat, wniosek o ukaranie do sądu).