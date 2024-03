Olecko: Ostrzeżenie meteorologiczne

W powiecie oleckim od godziny 23:00 25 marca 2024 r. do godziny 8:00 do 26 marca 2024 r. jest prognozowany spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

