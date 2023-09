Olecko: Policjanci wyjaśniają okoliczności pogryzienia 7-latka przez psa

Policjanci wyjaśniają okoliczności pogryzienia 7-latka przez psa

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę (3.09.2023) o godz. 17:00 w Wojnasach na terenie gminy Wieliczki na jednej z prywatnych posesji. Jak wstępnie ustalili policjanci, 7 – latek podszedł do psa uwiązanego przy budzie. Wtedy chłopiec został przez niego zaatakowany. W wyniku zdarzenia dziecko posiadało na głowie widoczne ślady ugryzienia. Chłopiec został przetransportowany śmigłowce LPR do szpitala w Białymstoku. W trakcie czynności ustalono, że pies należy do jednego z właścicieli posesji i był szczepiony.

Teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności w których doszło do zdarzenia oraz czy były zachowane wszystkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Źródło: KPP Olecko