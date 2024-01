Olecko: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

- od godziny 7:30 - 22 stycznia 2024 r. do godziny 7:30 - 23 stycznia 2024 r. – oblodzenie, spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników; silny wiatr o średniej prędkości do 70 km/h lub porywy wiatru o prędkości do 85 km/h.

Uważajcie na siebie!

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

