Olecko: Spotkanie z Policjantką w ramach akcji "Bezpieczna Droga do Szkoły"

„Bezpieczna droga do szkoły”

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” odbyło się spotkanie uczniów SP4 w Olecku z sierżant sztabowy Dominiką Olszewską. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza nią. Policjantka poinformowała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreśliła ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniała również zasady, jakie należy stosować w kontaktach z obcymi i nieznajomymi w sieci Internet. Ponadto funkcjonariuszka poruszyła temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Mateusz Bagieński

"Bezpieczna droga do szkoły" to priorytetowe i coroczne działanie Szkół w Olecku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olecku.